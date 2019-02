Para Juncker, Grécia receberá nova ajuda até fim do mês

Aachen – A Grécia provavelmente vai receber um novo pacote de ajuda financeira até o fim de junho, desde que possa demonstrar sua capacidade de implementar duras reformas e privatizações, afirmou hoje o presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. “Minha sensação pessoal e conhecimento é de que a Grécia terá um novo programa”, afirmou, durante evento em Aachen, na Alemanha.

Mas o novo programa só será “apresentado sob fortes condições”. “Isso significa que a Grécia terá que provar que será capaz de atender suas metas orçamentárias para 2011. A Grécia terá de implementar um programa de privatização”, bem como reformas estruturais, sentenciou Juncker.

A decisão sobre mais ajuda será tomada depois que o relatório sobre os progressos da Grécia for concluído pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), pelo Banco Central Europeu (BCE) e pela Comissão Europeia. O relatório “ficará pronto nos próximos dias”, disse. Juncker afirmou que vai se reunir com representantes da Grécia amanhã em Luxemburgo, mas negou relatos de que convocou uma reunião de ministros de Finanças da zona do euro sobre a crise para a próxima segunda-feira. As informações são da Dow Jones.