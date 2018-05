Para Francisco diz que reza por venezuelanos em dia de eleição

Cidade do Vaticano – O papa Francisco afirmou que o “querido” povo e os governantes da Venezuela devem escolher a paz e a unidade, no momento em que o país vota para presidente. Em mensagem aos fiéis na Praça São Pedro, neste domingo, o pontífice pediu para que “o Espírito Santo dê a todo o povo venezuelano, a todos, aos líderes, ao povo, a sabedoria de encontrar um caminho de paz e unidade”.

Francisco também rezou pelos presos que morreram sábado em uma rebelião no país. Defensores dos direitos humanos afirmam que 11 pessoas foram mortas na rebelião neste fim de semana em uma cadeia venezuelana.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, é considerado favorito para conseguir um segundo mandato, apesar da falta de alimentos e da crescente inflação. Um entrave para a posição dele na disputa é o boicote convocado por oposicionistas que não confiam no conselho eleitoral, controlado por partidários do governo. Fonte: Associated Press.