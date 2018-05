Para-brisa de avião estoura e copiloto é parcialmente sugado para fora

São Paulo – O copiloto de um voo da aérea Sichuan Airlines foi parcialmente sugado para fora da cabine da aeronave depois de a janela ter explodido, forçando um pouso de emergência. O caso aconteceu na China na noite de segunda-feira, informou a agência Reuters.

O piloto realizou o pouso do Airbus A319 manualmente e foi alçado ao posto de herói nas redes sociais do país. De acordo com ele, que foi entrevistado pelo jornal Chengdu Economic Daily, a aeronave havia atingido a altitude de cruzeiro quando ele ouviu um estrondo. Em seguida, notou a despressurização e a queda na temperatura na cabine e então percebeu o dano no para-brisa.

“Não teve nenhum sinal de alerta. De repente, o para-brisa quebrou e fez um barulho. Quando dei por mim, meu copiloto havia sido sugado parcialmente para fora da aeronave”, disse ele ao jornal.

O copiloto estava usando cinto de segurança e foi trazido de volta para dentro do avião. Outro tripulante também estava na cabine no momento do incidente. Ambos sofreram ferimentos leves, mas nenhum dos passageiros se machucou.

A aeronave era ocupada por 119 passageiros e havia decolado de um aeroporto na província de Chongqing, na China, rumo à Lhasa, a capital do Tibet. O episódio aconteceu enquanto os comissários serviam o café da manhã, cerca de uma hora após a saída do aeroporto de origem.