Para aplicar “valores orientais”, Indonésia cobre busto de estátuas

Duas estátuas de sereias expostas em um parque de atrações de Indonésia foram adequadas aos “valores orientais” pelas autoridades que colocaram uma faixa dourada para cobrir seus bustos.

Estas estátuas de sereia estiveram durante anos expostas no parque de atrações Yakarta Ancol Dreamland. Uma regulamentação recente dispôs adequá-las, porém, aos “valores orientais”, motivo pelo qual as autoridades passaram a cobrir seus seios.

No início, cobriu-se apenas o busto das estátuas, mas, como os visitantes do parque as descobriam constantemente, as autoridades locais decidiram deslocar as duas obras para um setor mais afastado, disseram à AFP.

A porta-voz do parque, Rika Lestari, insistiu em que não foi por pressões externas que cobriram as estátuas.

“Não houve pressões de grupo algum”, afirmou.

“Ancol quer se tornar um parque de atrações e área de férias para as famílias”, acrescentou.

Isso não impediu que o parque continue sendo alvo de sarcasmo nas redes sociais.

“Obrigado, Ancol. Agora, ninguém cometerá adultério ocular por olhar os peitos das sereias”, tuitou o ator Soleh Solihun.

Lestari havia declarado ao jornal indonésio Kompas que eram “gente do Oriente, temos uma cultura oriental, por isso, o que era inadequado tornamos adequado”.

“É apenas uma questão de percepção, porque o que fizemos foi o melhor para nós. É algo bom”, completou.

A Indonésia tem a maior comunidade muçulmana do mundo e predominam no país os valores conservadores.