Para a Coreia do Sul, sumiço de Kim Jong-un é medo do coronavírus

Não são poucas as teorias acerca do sumiço do líder norte-coreano Kim Jong-un. Mas, para a Coreia do Sul, o motivo é bastante claro, e Kim está com medo de ser infectado pelo coronavírus.

Os boatos sobre o estado de saúde do norte-coreano começaram no dia 15 de abril, quando Kim não participou de uma cerimônia em homenagem ao aniversário de seu avô e fundador da Coreia do Norte, Kim Il Sung.

Para o ministro sul-coreano da unificação, Kim Yeon-chul, embora o líder norte-coreano nunca tenha faltado às homenagens a seu avô, a situação pode ser explicada pelo cancelamento de muitos eventos, incluindo celebrações culturais do país, devido à preocupação como coronavírus. “Não acho que seja algo anormal se analisarmos a situação atual”, disse Yeon-chul ao parlamento de seu país, segundo a agência de notícias Reuters.

Kim Jong-un foi visto pela última vez, segundo a mídia norte-coreana, em 11 de abril. No início da semana passada, a imprensa da Coreia do Sul noticiou que Kim estaria se recuperando de uma cirurgia no coração, feita no dia 12.

A preocupação dos países do norte da Ásia é grande — sem um sucessor definido, qualquer mudança na liderança pode trazer problemas no relacionamento com outros países, como os Estados Unidos. Se Kim estiver mesmo fora de combate, sua provável sucessora deve ser sua irmã, Kim Yo Jong, com pouco mais de 30 anos de idade.

Na tarde de ontem, o país atribuiu uma mensagem publicada a Kim Jong-un, mas não é possível ter certeza da veracidade do recado porque o ditador não aparece em público há mais de duas semanas.

A Coreia do Norte afirma que não tem nenhum caso confirmado da covid-19. Já a Coreia do Sul tem mais de 10 mil pessoas infectadas e 244 mortes, segundo o monitoramento em tempo real da universidade norte-americana Johns Hopkins.