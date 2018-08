Para 55% dos americanos, relação racial piorou durante o governo Trump

Washington – Ao todo, 55% dos americanos consideram que as relações raciais no país pioraram nos últimos tempos, coincidindo com a presidência de Donald Trump, de acordo com um pesquisa divulgada nesta quarta-feira.

A maioria das pessoas ouvidas na pesquisa diz que a relação entre as distintas raças foi se deteriorando durante a atual Administração, enquanto apenas 16% acredita que elas melhoraram e para 18% está tudo igual. O levantamento foi elaborado pelo portal “Politico”, em parceria com a empresa Morning Poll.

Outro aspecto visto foi que enquanto 51% dos brancos percebem que o tratamento entre distintas raças piorou, 79% de afro-americanos e 60% de latinos apontam essa mudança.

Analisando as respostas conforme as tendências políticas, 82% dos democratas disseram que a relação racial agora é pior, 4% afirma que melhorou e 9% não observa mudança. Entre os republicanos, a ideia é muito diferente. Nesse grupo, apenas 25% sustenta que é pior agora, 35% diz acreditar que o tratamento melhorou e 29% não viu variação.

De acordo com o portal, a pesquisa foi feita para analisar a percepção um ano após os protestos de Charlottesville, na Virgínia, que se transformaram em um símbolo da tensão racial que, segundo algumas pessoas, volta a ganhar espaço nos Estados Unidos.