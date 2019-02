Papa vai se encontrar com sobreviventes de naufrágio

Roma – O comitê organizador da viagem do papa Francisco à Coreia do Sul afirmou que o pontífice terá um encontro com os sobreviventes e com parentes das vítimas do naufrágio da barca Sewol, na Coreia do Sul.

Segundo a agência missionária Misna, “após a missa em Daejon, Francisco se encontrará com os sobreviventes do desastre e familiares das vítimas”.

Quem fez a afirmação foi o porta-voz do comitê, Hur Young-yup.

O papa encontrará os sobreviventes e os parentes das vítimas no segundo dia de sua viagem, na sexta-feira (15), ao país asiático e terá um encontro privado para escutar suas histórias e oferecer palavras de conforto para as famílias.

Em abril, a balsa Sewol naufragou na Coreia com 476 pessoas a bordo.

Entre elas, estavam 300 adolescentes estudantes de uma mesma escola.

Apenas 172 pessoas foram salvas e a maior parte das vítimas foi encontrada dentro das cabines da embarcação, pois estavam aguardando ordens para evacuar.

Francisco estará na Coreia entre os dias 14 e 18 de agosto, datas que coincidem com a realização da VI Jornada Asiática da Juventude, em Daejeon.