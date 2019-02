Papa reza por bispos ortodoxos sequestrados na Síria

Brasília – O papa Francisco acompanha com atenção o sequestro de dois bispos das igrejas ortodoxas síria e grega, em Alepo, no Norte da Síria. Em nota, o Vaticano informou hoje (23) que Francisco faz orações pela saúde e libertação dos religiosos que foram sequestrados ontem (22). “[O papa faz suas preces para que], com o esforço de todos, o povo sírio possa finalmente ver respostas eficazes ao drama humanitário e o surgimento no horizonte de esperanças”, diz o texto.

A Síria vive em clima de guerra há dois anos em decorrência da disputa de poder entre as forças do governo e a oposição. De acordo com a agência oficial de notícias do país, Sana, um “grupo terrorista armado” sequestrou o bispo Yohanna Ibrahim, responsável pela igreja síria ortodoxa, e o bispo Boulos Yazikhi, responsável pela igreja grega ortodoxa, quando faziam trabalhos humanitários no povoado de Kafr Dael, na província de Alepo.

Segundo relatos, o carro no qual estavam os bispos foi interceptado e motorista foi morto. Os cristãos constituem cerca de 5% da população síria. No começo de fevereiro, dois padres foram sequestrados por homens armados também em Alepo.

Desde os sequestros dos padres Michel Kayyal, armênio católico, e Maher Mahfuz, ortodoxo grego, não há informações sobre eles. Assim como ocorreu no caso dos bispos, o carro no qual estavam foi interceptado.