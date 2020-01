Papa publica mensagem de paz no Twitter em meio a tensão EUA-Irã

São Paulo — O Papa Francisco publicou, neste sábado (4), uma mensagem de paz em seu perfil no Twitter em meio ao aumento da tensão entre Estados Unidos e Irã.

“Devemos acreditar que o outro tem a nossa mesma necessidade de paz. Não se obtém a paz se não se espera por ela. Peçamos ao Senhor o dom da paz”, escreveu o pontífice.

Em poucos minutos, o tuite teve mais de 10 mil curtidas e quase 2 mil retuites (ou compartilhamentos).

A publicação foi feita depois do assassinato do general da Força Al Quds, elite da Guarda Revolucionária do Irã, Qassem Soleimani, ordenado pelo presidente norte-americano Donald Trump.

O site Vatican News conversou com o núncio apostólico no Irã (representante diplomático permanente da Santa Sé), dom Leo Boccardi, que afirmou que “o Papa foi informado do que está ocorrendo nestas horas em toda a região e também no Irã, após o assassinato do general Solemaini. Tudo isso cria preocupação e nos mostra como é difícil construir e acreditar na paz”.

Em outro momento, Boccardi afirmou que “o apelo é para diminuir a tensão, chamar todos à negociação e acreditar no diálogo”.