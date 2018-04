Papa pede resposta global à crise na Síria e que justiça prevaleça

Cidade do Vaticano – O papa Francisco afirmou ter ficado “profundamente perturbado” pelo fracasso da comunidade internacional em elaborar uma resposta comum às crise na Síria e em outras partes do mundo. O pontífice disse, após sua tradicional bênção de domingo, que “apesar dos instrumentos disponíveis para a comunidade internacional, é difícil concordar com uma ação comum para a paz na Síria ou em outras regiões do mundo”.

O líder da Igreja Católica pediu a união de “todas as pessoas de boa-vontade” nas orações pela paz. Além disso, apelou às lideranças políticas para ajudar “a justiça a prevalecer”.

O papa falou após ataques aéreos de Estados Unidos, França e Reino Unido contra locais da Síria usados para a fabricação de armas químicas. Essa ação foi uma represália após um suposto ataque químico em um subúrbio de Damasco que deixou dezenas de mortos, entre eles crianças. Fonte: Associated Press.