Papa nomeia Canindé Palhano como bispo da diocese de Petrolina

Cidade do Vaticano – O papa Francisco nomeou Francisco Canindé Palhano como bispo da diocese de Petrolina, no estado de Pernambuco, informou nesta quarta-feira (3) a Santa Sé.

Nascido em 1º de janeiro de 1949 na cidade de São José de Mipibu, no estado de Rio Grande do Norte, desde 2006 era bispo diocesano de Bonfim, no estado de Roraima.

Ordenado sacerdote em 2 de fevereiro de 1975, estudou Humanidades na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Filosofia e Teologia na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo.

Além disso, possui uma licenciatura em Teologia Moral pela Academia Alfonsiana de Roma, na Itália.

Entre os cargos que exerceu figuram o de mestre de celebrações litúrgicas e membro do Comitê para o XII Congresso Eucarístico Nacional (1991), o de vigário episcopal para a Pastoral Familiar e o de assistente eclesiástico do movimento Encontro de Casais com Cristo.