Papa Francisco receberá Putin em audiência no próximo dia 4 de julho

Cidade do Vaticano — O papa Francisco receberá o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no próximo dia 4 de julho, no que será o terceiro encontro entre os dois, informou nesta quinta-feira a assessoria de imprensa da Santa Sé.

A reunião entre Putin e o pontífice será realizada durante a visita oficial que o líder russo fará à Itália durante a primeira semana de julho, embora ainda não tenha sido oficializada.

O encontro será o terceiro entre ambos, e no qual o conflito na Ucrânia voltará a ser um assunto central nas conversas.

Durante sua reunião anterior, em 10 de junho de 2015, o Francisco já transmitiu a Putin a necessidade de alcançar a paz na Ucrânia.

O primeiro encontro aconteceu em novembro de 2013, quando abordaram o conflito na Síria.

A Santa Sé e a Rússia estabeleceram relações diplomáticas plenas em 2009, depois das primeiras relações bilaterais em 1990.