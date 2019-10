Papa Francisco pede perdão por roubo de estátuas indígenas da Amazônia

Vaticano — O papa Francisco pediu perdão aos bispos da Amazônia e a outras pessoas, em uma assembléia da Igreja nesta sexta-feira (25), depois que militantes católicos conservadores roubaram estátuas, as quais consideraram de ídolos pagãos de uma igreja, e as jogaram no rio Tibre.

“Antes de tudo, isso aconteceu em Roma; Portanto, como bispo da diocese, peço perdão às pessoas ofendidas por esse gesto”, disse ele, no início da última sessão da assembléia de três semanas, conhecida como sínodo.

O Sínodo está discutindo o futuro da Igreja na Amazônia e as ameaças ao meio ambiente.

Francisco disse que “não havia intenções idolátricas” em usar as estátuas, que representavam uma mulher grávida, em um evento paralelo no Vaticano, quando a assembléia começou

Réplicas foram colocadas em uma igreja próxima com outros artefatos da Amazônia, roubadas na segunda-feira. Os militantes postaram um vídeo do roubo e assumiram a responsabilidade em um comunicado à uma organização de notícias católica.

No dia seguinte, o Vaticano acusou a mídia social católica ultraconservadora de fomentar o ódio, dizendo em um editorial que as estátuas eram “uma efígie da maternidade e da sacralidade da vida”.

A mídia conservadora disse que a estátua era de uma deusa pagã, conhecida como Pachamama. O Vaticano disse que era um símbolo tradicional da vida indígena.

Francisco disse que a polícia italiana recuperou as estátuas. No entanto, o Vaticano ainda não se decidiu sobre uma sugestão da polícia de as estátuas serem usadas na missa final do sínodo no domingo, disse ele.