Papa Francisco implora por perdão às vítimas de abusos na Irlanda

Knock (Irlanda) (AFP) – O papa Francisco pediu, neste domingo (26), “o perdão do Senhor” pelas agressões sexuais cometidas na Irlanda por padres católicos, no segundo dia de sua visita ao país, mas não deixou de ser acusado de ter encoberto um padre acusado de “comportamento gravemente imoral”.

“Imploro o perdão do Senhor por estes pecados, pelo escândalo e pela traição sentida por muitas pessoas na família de Deus”, declarou o papa durante uma visita ao Santuário de Knock, a 180 km de Dublin, onde foi recebido por 45.000 pessoas.

Desde 2002, mais de 14.500 pessoas foram vítimas de abusos sexuais por membros do clero na Irlanda. A hierarquia da Igreja irlandesa é acusada de ter encoberto centenas de padres.

Várias investigações também revelaram práticas ilegais de adoção de crianças nascidas de mulheres solteiras, realizadas pelo Estado irlandês com a cumplicidade da Igreja Católica.

A magnitude desses escândalos explica em parte a perda de influência da Igreja sobre a sociedade irlandesa, historicamente muito católica, nos últimos anos.

“Nenhum de nós pode evitar sentir-se comovido com as histórias de crianças que sofreram abusos, que tiveram sua inocência roubada e que foram abandonadas a dolorosas lembranças”.

“Esta ferida aberta nos desafia a ser firmes e determinados na busca da verdade e da justiça”, acrescentou ele, 39 anos depois de João Paulo II, que veio a se ajoelhar neste local.

Antes de Francisco, Bento XVI, seu antecessor, escreveu em 2010 uma carta a todos os católicos irlandeses, reconhecendo a responsabilidade da Igreja nos abusos cometidos no país.

– Missa gigante –

Oficialmente dedicada ao Encontro Mundial das Famílias, a visita do papa neste fim de semana à Irlanda foi ofuscada pelos escândalos de abusos do clero.

No sábado (25), em Dublin, o papa falou de sua “vergonha” e “sofrimento” diante do “fracasso das autoridades da Igreja” para enfrentar adequadamente os “crimes hediondos” do clero na Irlanda.

Mas o próprio Francisco foi acusado por um ex-embaixador do Vaticano em Washington, o arcebispo Carlo Maria Vigano, de ter retirado as sanções impostas contra o cardeal Theodore McCarrick, apesar da existência de acusações por “comportamento gravemente imoral com seminaristas e padres”.

“A corrupção atingiu o topo da hierarquia da Igreja”, disse o bispo Vigano em uma carta, chegando a exigir a renúncia do papa.

Esta carta de onze páginas foi publicada simultaneamente no sábado em várias publicações católicas americanas de tendência tradicionalista ou ultraconservadora, assim como em um jornal italiano de direita.

Neste documento, o ex-núncio apostólico, agora aposentado, também aponta para um grande número de altos prelados da Cúria Romana, incluindo o número dois Pietro Parolin.

O papa Francisco aceitou em julho a renúncia do Colégio dos Cardeais de Theodore McCarrick, de 88 anos, arcebispo emérito de Washington.

Neste domingo à tarde, o papa argentino estará em Dublin para celebrar a missa de encerramento do Encontro Mundial das Famílias no enorme Phoenix Park, na presença de meio milhão de fiéis.

Há quase 40 anos, quando o divórcio, o aborto e o casamento gay eram impensáveis no país, João Paulo II falou para 1,5 milhão de pessoas.

Paralelamente, no centro de Dublin, vítimas de abusos da Igreja e seus partidários participarão de um protesto batizado “De pé pela verdade”.

– Encontro com vítimas –

Francisco se reuniu no sábado, no final do dia, com oito vítimas irlandesas de abusos. Entre esses “sobreviventes”, Paul Jude Redmond e Clodagh Aileen Malone que foram adotados ilegalmente após serem retirados dos braços de suas mães solteiras com a cumplicidade de instituições católicas.

“O papa pediu desculpas pelo que aconteceu nessas casas” para jovens mães, disseram em um comunicado.

Mas para Mark Vincent Healy, um sobrevivente de abusos sexuais, o sábado foi uma “oportunidade perdida”. “Quando ele vai agir?”, perguntou este representante da organização “Ending Clergy Abuse” (“Acabar com os abusos do clero”).

Ele também ficou desapontado com o fato de o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, não ter pedido ao papa que tornasse públicos os dados de possíveis predadores enviados ao Vaticano.

No sábado, Varadkar pediu ao papa que usasse sua “posição” e “influência” para “trazer justiça” às vítimas em todo o mundo.