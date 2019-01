Papa Francisco lamenta tragédias no México e no Brasil

O papa Francisco expressou seu pesar neste domingo (27), no Panamá, pelas vítimas da explosão de um ducto no México e pelo colapso de uma barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, tragédias que deixaram até o momento mais de 100 mortos.

“Desejo expressar meus sentimentos de pesar pelas tragédias que atingiram o estado de Minas Gerais, no Brasil, e o estado de Hidalgo, no México”, disse Francisco durante a oração do Ângelus, na Cidade do Panamá.

Em 18 de janeiro, pelo menos 114 pessoas morreram na explosão de um ducto que havia sido perfurado para o roubo de combustível no estado de Hidalgo.

No Brasil, 37 pessoas morreram e cerca de 300 continuam desaparecidas depois da ruptura de uma barragem na sexta-feira, em Brumadinho, no estado de Minas Gerais.

“Peço a misericórdia de Deus para todas as pessoas falecidas e, ao mesmo tempo, rezo pelos feridos e expresso meu afeto e meu apoio espiritual a suas famílias e a toda a população”, afirmou o papa Francisco.

O pontífice termina neste domingo uma visita de cinco dias ao Panamá, onde liderou a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).