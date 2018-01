Papa Francisco inicia sexta viagem à América Latina

O papa Francisco inicia nesta segunda-feira sua sexta viagem pela América Latina. O roteiro, que vai contar com passagem por Chile e Peru, se estende até o dia 21 de janeiro.

Mais uma vez, a Argentina, país natal do pontífice, vai ficar de fora do percurso. Há quem diga que o primeiro papa latino-americano da história não quer que sua mensagem seja confundida com intervenção política em seu país.

Dos países da América Latina, o papa já visitou Brasil, Bolívia, Equador, Paraguai, Cuba, México e Colômbia ao longo de seus cinco anos de atuação.

Agora, assim que aterrissar no Chile, será recebido pela presidente Michelle Bachelet. A primeira missa dele no país, intitulada Missa pela Paz e pela Justiça, será celebrada na terça. Depois, o papa faz sua primeira visita a uma penitenciária feminina.

No dia 17, o papa Francisco realiza um encontro com indígenas da etnia mapuche, que reivindicam politicamente a demarcação de suas terras e entram constantemente em conflito com o poder público.

No Peru, para onde segue no dia 18, também realizará encontros com povos indígenas da região amazônica, em Puerto Maldonado, região marcada pela pobreza e exploração das comunidades.

Em sua viagem, o papa segue confirmando seu lugar como defensor dos oprimidos e excluídos, num momento conturbado para a política dos dois países.

No Chile, o momento é de transição: em março, Bachelet passa o comando para o seu opositor de centro-direita Sebastián Piñera, empresário bilionário que será presidente pela segunda vez.

No Peru, protestos têm tomado as ruas desde que o presidente Pedro Paulo Kuczynski foi acusado de envolvimento em esquema de corrupção e desde que concedeu indulto humanitário a Alberto Fujimori, ex-ditador preso pelos massacres cometidos durante seu governo.

A visita do papa será importante para lembrar que os políticos passam, mas os desafios ficam.