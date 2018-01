Papa Francisco alerta que mundo está a um passo de guerra nuclear

O papa Francisco disse nesta segunda-feira estar realmente com medo do perigo de uma guerra nuclear e que o mundo agora está “no limite”.

Seu comentário, feito conforme voava para uma visita ao Chile e Peru, ocorreu após o Havaí emitir um alerta falso de míssil que gerou pânico no Estado norte-americano e destacou o risco de possível guerra nuclear não intencional com a Coreia do Norte.

Perguntado se estava preocupado com a possibilidade de guerra nuclear, o papa Francisco respondeu: “Eu acho que nós estamos no limite. Estou realmente com medo disto. Um acidente é o suficiente para precipitar as coisas.”

Ele não mencionou o Havaí ou a Coreia do Norte.

O papa Francisco tem frequentemente chamado a atenção para os perigos de uma guerra nuclear e em novembro pareceu endurecer os ensinamentos da Igreja Católica contra armas nucleares, dizendo que países não devem estocá-las mesmo para propósitos de dissuasão.

Conforme repórteres embarcaram em seu avião com destino ao Chile, autoridades do Vaticano entregaram uma fotografia tirada em 1945 que mostra um jovem japonês carregando nos ombros seu irmão morto após o ataque nuclear norte-americano em Nagasaki.

“Eu fiquei tocado quando vi isto. A única coisa que pude pensar em acrescentar eram as palavras ‘o fruto da guerra'”, disse Francisco, se referindo à legenda colocada na parte de trás da imagem.

“Eu quis que ela fosse impressa e distribuída porque uma imagem como esta pode sensibilizar mais que milhares de palavras. É por isto que quis compartilhar isto com vocês”, disse.