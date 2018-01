Papa envia suas condolências pelas vítimas de acidente no Peru

Cidade do Vaticano – O papa Francisco enviou nesta quinta-feira (4) suas condolências aos familiares das vítimas do acidente de terça-feira passada, no qual um ônibus de passageiros despencou por um penhasco, na estrada de Pasamayo, ao norte de Lima, deixando 51 mortos e seis feridos.

Francisco transferiu seus pêsames em um telegrama, assinado como é habitual pelo secretário de Estado vaticano, o cardeal Pietro Parolin, segundo informou a Santa Sé.

“O santo padre, vivamente triste ao saber da dolorosa notícia do acidente de trânsito ocorrido em Pasamayo, que ocasionou várias vítimas, oferece sufrágios pelo eterno descanso dos falecidos”, afirma a carta.

O pontífice argentino também enviou suas “expressões de consolo aos familiares que choram tão sensível perda, assim como sua proximidade espiritual aos feridos” e pediu ao Senhor “que derrame sobre todos eles os dons da serenidade espiritual e da esperança cristã”.

O acidente aconteceu na terça-feira quando um ônibus que transportava dezenas de passageiros caiu em um abismo junto ao mar ao norte da capital peruana.