Papa diz que Amazônia é um “problema mundial”

Vaticano – O papa Francisco considerou nesta quinta-feira (3), durante audiência realizada com as participantes do Capítulo Geral da União Romana da Ordem de Santa Úrsula, que os incêndios na Amazônia não se tratam de uma questão regional ou local, mas “um problema mundial”.

O pontífice se referiu a essa questão ao analisar um mundo globalizado “cada vez mais interconectado e habitado por povos que fazem parte de uma comunidade global”.

“Por exemplo, o problema dos incêndios na Amazônia, não é apenas daquela região, é um problema mundial assim como o fenômeno migratório não se refere a apenas alguns países, mas a toda a comunidade internacional”, afirmou.

E é que, na opinião dele, “estamos todos mais próximos dos grandes desafios que devemos enfrentar. Atualmente, ninguém pode dizer ‘isso não me afeta'”, indicou.

Entre os desafios que, em sua opinião, devem ser abordados em conjunto, ele citou “a proteção dos direitos do homem, a conquista da liberdade de pensamento e religiosa, justiça social, cuidado do meio ambiente, busca comum pelo desenvolvimento sustentável, uma economia humanista ou uma política verdadeiramente a serviço do homem”.

O papa convocou ao Sínodo de Bispos de todo o mundo para a partir da próxima segunda-feira para que discutam a situação da Amazônia.