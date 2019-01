Papa diz que é preciso imitar a generosidade e humildade dos Reis Magos

Cidade de Vaticano, 6 jan (EFE).- O papa Francisco pediu neste domingo que as pessoas imitem a generosidade dos Reis Magos e tomem o caminho do amor humilde, durante a homilia pronunciada por ocasião da tradicional missa da Solenidade da Epifania do Senhor.

“Para encontrar Jesus é preciso planejar um itinerário diferente, é preciso tomar um caminho alternativo, o caminho do amor humilde. E é preciso mantê-lo”, afirmou o papa durante a celebração na Basílica de São Pedro.

Francisco disse que só os Magos viram a estrela no céu que os guiou até o presépio onde nasceu Jesus.

“Hoje somos convidados a imitar os magos. Eles não discutem, mas caminham; não ficam olhando, mas entram na casa de Jesus; não ficam no centro, mas se prostram diante dele, que é o centro; não se obstinam em seus planos, mas se mostram disponíveis a tomar outros caminhos”, continuou Francisco.

O pontífice ressaltou que “para vestir o traje de Deus, que é simples como a luz, é necessário se desfazer primeiro dos vestidos pomposos”.

E advertiu aos fiéis: “quantas vezes seguimos os sedutores resplendores do poder e da fama, convencidos de prestar um bom serviço ao evangelho. Mas assim voltamos o foco de luz para a parte equivocada, porque Deus não está lá. A sua luz tênue brilha no amor humilde”.

“Quantas vezes, inclusive como Igreja, tentamos brilhar com luz própria. Mas nós não somos o sol da humanidade. Somos a lua que, apesar de suas sombras, reflete a luz verdadeira, a do senhor: ele é a luz do mundo, ele, não nós”, acrescentou.

Nesta festa da Epifania, o papa disse que “os magos vão ao senhor não para receber, mas para dar”.

E lembrou do ouro, do incenso e da mirra mencionados nos evangelhos como símbolos dos presentes que se devem dar a Deus.

“O ouro nos lembra que a Deus é preciso dar sempre o primeiro lugar, não nos considerando auto-suficientes, mas necessitados”, o incenso é “a oração, que da mesma forma que o incenso necessita queimar para perfumar, necessita também queimar um pouco de tempo, e fazê-lo de verdade, não só com palavras”, e a mirra, símbolo da atenção aos mais frágeis.

A tradicional missa da Epifania começou às 10h local (7h, em Brasília), e após a conclusão, Francisco se dirigiu ao palácio apostólico para rezar o Ângelus desde sua janela para os milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro. EFE