Papa diz que a Síria está sendo “martirizada” e pede ajuda

Cidade do Vaticano — O papa Francisco disse neste domingo que a Síria está sendo “martirizada” com os ataques contínuos que matam civis no distrito de Ghouta, e pediu o fim imediato da violência e acesso para ajuda humanitária atuar no país.

“Tudo isso é desumano”, disse Francisco a dezenas de milhares de pessoas na Praça São Pedro, em sua bênção semanal.

O papa falou horas depois que as Nações Unidas adotaram uma resolução para exigir uma trégua de 30 dias na Síria, que permitiria acesso da assistência e retirada.

“Nesses dias, meus pensamentos costumavam estar com a amada e martirizada Síria”, disse ele, observando que havia milhares de civis vítimas de violência, que nem sequer são respeitados nos hospitais.