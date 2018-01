Papa cumprimenta fiéis em Lima antes de viajar a Puerto Maldonado

Lima – O papa Francisco cumprimentou nesta sexta-feira os fiéis que o esperavam em frente à Nunciatura Apostólica em Lima e rezou com eles antes de viajar à cidade de Puerto Maldonado, onde se reunirá com representantes dos povos indígenas.

Em uma varanda da Nunciatura, Francisco pediu às centenas de pessoas reunidas no local que o acompanhassem com a oração, pois viajará para a capital da Mãe de Deus.

“Vamos cumprimentar a Mãe”, disse o papa antes de rezar uma Ave Maria com os presentes.

Em seguida, o pontífice lhes deu bênção e desejou “que tenham bom dia, até a volta!”.

Francisco celebrou uma missa na capela da Nunciatura para um pequeno grupo de convidados, antes de se dirigir aos fiéis que esperavam sua saída rumo ao aeroporto.

Em Puerto Maldonado, o papa se reunirá com 3.500 representantes de povos indígenas da Amazônia no Coliseu Madre de Dios, e almoçará com eles no centro pastoral Apaktone.

Francisco também terá um encontro com a sociedade civil na esplanada do instituto Jorge Basadre e visitará o abrigo de crianças El Principito.

À tarde, de volta a Lima, o papa fará uma visita ao presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, e as principais autoridades do Estado no Palácio do Governo.