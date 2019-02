Papa conversa com Zuckerberg sobre como ajudar os pobres

O Papa Francisco recebeu nesta segunda-feira o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, e sua mulher, Priscilla Chan, para falar sobre como ajudar os mais pobres, anunciou o Vaticano em um comunicado.

Os três conversaram sobre como utilizar as tecnologias de comunicação para paliar a pobreza, estimular a cultura do encontro, fazer chegar uma mensagem de esperança, principalmente as pessoas mais desfavorecidas, segundo o comunicado emitido.

Mark Zuckerberg também realizará uma conferência em uma importante universidade romana e se reunir com o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi.

Em janeiro, o papa já se reuniu com outra grande nome das novas tecnologias, o CEO da Apple, Tim Cook, e com o presidente executivo do Google, Eric Schmidt.

Na mensagem por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais, o papa defendeu um “bom uso da comunicação, que ajude a sair dos círculos viciosos das condenações e das vinganças”.