Papa consola brasileiros por eliminação na Copa da Rússia

Vaticano – O papa Francisco consolou os fiéis brasileiros que compareceram à Praça São Pedro, no Vaticano, para acompanhar a tradicional missa celebrada pelo pontífice nas manhãs de domingo. O líder da igreja católica lembrou da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, após derrota por 2 a 1 para a Bélgica, na última sexta-feira, em Kazan.

“Eu vejo um monte de bandeiras brasileiras. Coragem! Haverá outra oportunidade”, disse o papa argentino, fanático por futebol e torcedor declarado do San Lorenzo. A seleção da Argentina caiu uma fase antes do Brasil, nas oitavas de final, após derrota por 4 a 3 para a França, em 30 de junho, em Kazan.

Antes do início do Mundial, o papa Francisco fez um discurso em que convocou os diferentes povos do mundo a aproveitar a oportunidade, criada por causa do evento esportivo, para criar pontes de diálogo e confraternização.

“Vai começar a Copa do Mundo na Rússia. Desejo enviar minha cordial saudação a jogadores e organizadores, assim como a pessoas que vão acompanhar, por meio de veículos de comunicação, esse evento que ultrapassa fronteiras. Que essa importante manifestação esportiva possa se tornar uma ocasião de encontro com diálogo e fraternidade entre culturas e religiões diversas, favorecendo a solidariedade e a paz entre as nações”, disse o pontífice no dia 13 de junho.