Papa celebra missa de Domingo de Ramos para 12 pessoas

Por conta das medidas de isolamento impostas para evitar a disseminação do novo coronavírus, a tradicional missa de Domingo de Ramos contou com um público bem menor do que nos últimos anos. Apenas 12 pessoas puderam acompanhar a celebração regida pelo Papa Francisco neste domingo (5) no Vaticano.

O ritual na Basílica de São Pedro aconteceu sem a presença de fiéis. Estavam presentes somente um mestre de cerimônias, um cardeal, alguns diáconos e um pequeno coral.

Na oração, Francisco pediu que os jovens olhem “para os verdadeiros heróis que vêm à luz nestes dias” e afirmou que “não são aqueles que têm fama, dinheiro e sucesso, mas aqueles que se oferecem para servir os outros.”

O pedido do pontífice também foi para que fiéis se conectem mais às pessoas solitárias, enfermas e que precisa de ajuda. O Papa ainda solicitou orações para médicos e profissionais de saúde de todo planeta que estão “trabalhando dia e noite para expurgar o coronavírus do mundo”.