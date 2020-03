Papa apoia pedido da ONU por cessar-fogo global

O papa Francisco apoiou no domingo um apelo do secretário-geral da ONU, António Guterres, por um cessar-fogo global para que o mundo possa se concentrar no combate à pandemia de coronavírus.

Em comentário durante sua bênção semanal, realizada na biblioteca papal oficial em vez da Praça de São Pedro por causa do isolamento na Itália, Francisco mencionou especificamente o apelo que Guterres fez em uma entrevista coletiva virtual na segunda-feira.

Dizendo que a doença não conhece fronteiras, Francisco apelou a todos para “interromper todas as formas de hostilidade belicosa e favorecer a criação de corredores para ajuda humanitária, esforços diplomáticos e atenção àqueles que se encontram em situações de grande vulnerabilidade”.

Mais de 662.700 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo e 30.751 morreram, segundo contagem da Reuters.

Cerca de um terço das mortes ocorreu na Itália, onde no sábado ultrapassou os 10.000, um número que deixa quase certa a extensão de um isolamento nacional.

Os casos confirmados na Itália chegavam a 92.472, o segundo maior número de casos no mundo, atrás dos Estados Unidos.