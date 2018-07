Papa aceita renúncia de polêmico bispo de Honduras

O Papa Francisco aceitou nesta sexta-feira (20) a renúncia de Juan José Pineda, bispo auxiliar de Tegucigalpa, Honduras, cujo nome foi vinculado a escândalos sexuais e má gestão de fundos – anunciou o Vaticano.

“O papa aceitou a renúncia ao posto de bispo auxiliar da arquidiocese de Tegucigalpa (Honduras) apresentada pelo Monsenhor Juan José Pineda”, indicou um comunicado curto do serviço de imprensa do Vaticano.

Nesta sexta, Pineda divulgou uma carta com um pedido de desculpa. Ele era considerado o braço direito do cardeal hondurenho Óscar Maradiaga, um dos conselheiros mais próximos do papa Francisco.