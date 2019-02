Palestinos morrem em meio a buscas por desaparecidos

Jerusalém – As Forças Armadas de Israel disseram que as tropas do país mataram um palestino a tiros. Enquanto isso, um oficial médico palestino informou que outro palestino foi morto. As mortes teriam ocorrido em meio às buscas do Exército israelense por três adolescentes desaparecidos.

Segundo o Exército de Israel, um homem palestino na área de Nablus se aproximou de soldados de uma forma ameaçadora na manhã de domingo. Os militares então dispararam tiros de alerta antes de atirar contra ele.

O funcionário do hospital palestino Ahmed Bitawi disse que um homem palestino foi morto por disparos efetuados na cidade de Ramallah. Mais cedo, palestinos entraram em confronto com soldados israelenses e depois com a polícia palestina. Não ficou claro se foram as forças israelenses ou palestinas as responsáveis pela morte.

Na Faixa de Gaza, Israel alvejou quatro locais controlados por militantes após disparos de foguetes de Gaza contra Israel.