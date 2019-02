Países do G20 concordam em ver migração como problema global

Belek – Líderes das 20 maiores economias do mundo vão concordar na segunda-feira que a migração é um problema global que deve ser abordado de maneira coordenada, em uma medida diplomática para Europa e Turquia, de acordo com um esboço de comunicado visto neste domingo.

Os líderes também irão concordar que todos os países devem ajudar a gerenciar a crise migratória, a qual deve trazer um milhão de pessoas do Oriente Médio e da África à Europa somente este ano, no recebimento de refugiados e ajuda humanitária.

Europa e Turquia, os mais afetados pela crise, têm pressionado para que o G20 reconheça a questão como um problema global e ajude a lidar com ele financeiramente, apesar da oposição de China, Índia e Rússia.

“Pedimos a todos os Estados que contribuam para responder a essa crise, e dividam todos os fardos associados a ela, incluindo assentamento de refugiados, outras formas de admissão humanitária, ajuda humanitária e esforços para garantir que os refugiados possam acessar serviços, educação e oportunidades de vida”, disse o esboço, visto pela Reuters.

O esboço ainda precisa ser aqprovado por todos e será publicado na segunda-feira.

Os líderes do G20 também vão concordar em aumentar o financiamento para organizações internacionais que lidam com migrantes, como demandado pela Europa, e para abordar as raízes do deslocamento, tais como a guerra na Síria, de acordo com o documento.