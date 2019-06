Países da Europa avaliam sanções contra regime da Venezuela

Estadão Conteúdo, com Associated Press

Por Estadão Conteúdo, com Associated Press

Bogotá – Vários países importantes da Europa avaliam a imposição de sanções contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e outros graduados funcionários do país, como resposta às recentes medidas adotadas contra opositores políticos.

Diplomatas e membros da oposição venezuelana com conhecimento dos planos disseram que as sanções analisadas também poderiam ser aplicadas contra importantes membros das Forças Armadas e do Judiciário, que têm sido fundamentais na detenção dos aliados do líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó.

Apesar disso, o principal obstáculo para o plano é o temor de que isso possa ser um obstáculo aos atuais esforços internacionais para encontrar uma saída negociada para a crise do país.

As fontes falaram sob condição de anonimato, já que não estavam autorizadas a mencionar as deliberações. Os enviados de Maduro e Guaidó participaram de duas rodadas de uma tentativa de mediação da Noruega, mas as conversas não têm gerado frutos.