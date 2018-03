Otan diz que está unida com britânicos em caso de ex-espião

Bruxelas – O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse que a aliança está de mãos dadas com o Reino Unido em meio a tensões diplomáticas com a Rússia sobre o envenenamento de um ex-espião em uma cidade inglesa.

Stoltenberg comentou que “todos os 29 aliados da Otan estão unidos. Nós somos solidários com o Reino Unido. Os britânicos não estão sozinhos”. Os comentários foram feitos durante coletiva de imprensa conjunta com o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, na sede da Otan.

O governo britânico acusou a Rússia de estar por trás do ataque de 4 de março em Salisbury com um agente químico nervoso Novichok contra o ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha, que os deixou em estado crítico. Moscou nega veementemente qualquer envolvimento.

Stoltenberg afirmou que “a resposta da Rússia, até agora, demonstrou um claro desrespeito pela paz e segurança internacionais. Continuamos a pedir à Rússia que forneça a divulgação completa do programa Novichok”. Fonte: Associated Press.