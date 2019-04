Otan comemora 70º aniversário com reunião nos EUA

Na semana do aniversário de 70 anos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), esforços são feitos em uma tentativa de reaproximação com os Estados Unidos. Nesta terça-feira, 2, o presidente norte-americano Donald Trump recebe Jens Stoltenberg, secretário-geral da aliança militar do Ocidente, na Casa Branca. Na quarta-feira, o secretário participará de uma sessão conjunta da Câmara e do Senado, enquanto o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, receberá os ministros de Relações Exteriores dos outros países da organização.

Esta será a primeira vez que o presidente norte-americano se reúne com o secretário-geral da Otan desde que prometeu, durante a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, pressionar os outros líderes da Aliança para aceitarem o Brasil na Organização. Ainda que haja uma expectativa brasileira sobre este debate, o encontro dos dois políticos será focado em uma tentativa de estreitar os laços da Organização com a administração Trump.

Desde a campanha presidencial de 2016, Trump tem questionado a importância da Otan, a quem se referiu como organização “obsoleta”. Já como presidente, ele afirmou mais de uma vez que o país gasta muito dinheiro com a Aliança, o que preocupa os outros países membros. Trump questiona o porquê de nem todos os outros países estarem cumprindo a meta de dedicar 2% do produto interno bruto à defesa.

Não fosse a relação turbulenta com Trump, provavelmente os eventos de celebração do aniversário da Otan seriam maiores. No comunicado divulgado pela Casa Branca a reunião desta terça-feira será para ressaltar a importância da Otan “como um baluarte da paz e da segurança internacionais” e para discutir “as formas de enfrentar os atuais e crescentes desafios” enfrentados por ela.

Em entrevista na última segunda-feira, Stoltenberg declarou que espera uma espécie de confirmação de que o presidente Trump e os Estados Unidos estão comprometidos com a Otan e reconhecem que ela “é importante para nossa segurança compartilhada”. O secretário também indicou que deve haver um debate sobre o financiamento da organização, para ouvir essa que tem sido uma queixa recorrente de Trump.