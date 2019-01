Os turbulentos anos da Venezuela de Maduro resumidos em 3 minutos

Protestos mortais, uma suposta tentativa de magnicídio, opositores presos, colapso econômico: a Venezuela viveu um período turbulento sob o governo de Nicolás Maduro, que, nesta quinta-feira (10), iniciará um segundo mandato de seis anos, um movimento que grande parte da comunidade internacional se recusa a reconhecer.

Veja a seguir os momentos-chave do governo de Maduro:

2013: O herdeiro

O líder socialista Hugo Chávez, presidente da Venezuela desde 1999 e fundador da “revolução bolivariana”, morre em decorrência de um câncer em 5 de março de 2013.

Maduro, ungido por Chávez como seu substituto, vence as presidenciais de 14 de abril com 50,62% dos votos, apenas 1,5 ponto à frente do opositor Henrique Capriles, que impugnou o escrutínio.

2014: O primeiro desafio

Em 2014, liderada por Leopoldo López, a oposição realiza manifestações para exigir a saída de Maduro, com um balanço de 43 mortos.

López é detido em fevereiro daquele ano e condenado em 2015 a quase 14 anos de prisão, acusado de incitar a violência. Desde agosto de 2017 está em prisão domiciliar.

Os preços do petróleo, que gera 96% das divisas do país, caíram a menos da metade, agravando a escassez de alimentos e remédios.

2015: A maior derrota

Em fevereiro de 2015, o prefeito de Caracas, Antonio Ledezma, é preso acusado de conspirar contra Maduro. Pouco depois, passa à prisão domiciliar e em 2017 foge para a Espanha.

Em março, os Estados Unidos impõem as primeira sanções contra funcionários venezuelanos, os quais acusa de violar os direitos humanos.

Em dezembro, em meio ao agravamento da crise, a coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) desfere ao chavismo a maior derrota eleitoral de sua história, vencendo a maioria qualificada do Parlamento.

2016: Choque de poderes

Assim que a oposição assume o seu controle em janeiro, o Legislativo é declarado em desacato e suas decisões anuladas pelo Tribunal Supremo de Justiça (TSJ).

Durante quase todo o ano de 2016, a oposição tenta revogar o mandato de Maduro por meio de um referendo e organiza manifestações para exigi-lo.

Mas o poder eleitoral e a Justiça – de linha governista – a frearam, alegando fraude no recolhimento das assinaturas para solicitá-lo.

2017: Protestos e Constituinte

O TSJ fica a cargo das atribuições do Parlamento e, em 1º de abril, explodem protestos que deixam 125 mortos em quatro meses. A procuradora-geral, Luisa Ortega, denuncia uma ruptura da ordem constitucional e meses depois deixa o país denunciando uma “perseguição”.

Em 30 de julho é realizada a questionada eleição de uma Assembleia Constituinte, com poder absoluto e totalmente governista, que substitui na prática o Parlamento e é desconhecida por vários governos. Os protestos, desgastados, cessam.

Washington aprova sanções financeiras contra a Venezuela e sua petroleira, Pdvsa, declarados em moratória parcial.

O chavismo tem um ótimo resultado nas eleições de governadores de outubro e nas municipais de dezembro. A oposição denuncia fraude, embora não tenha participado das últimas.

2018: Reeleição

Diante de uma oposição rachada, a Constituinte decide em janeiro adiantar as presidenciais, com Maduro como candidato.

Fracassa um diálogo entre a oposição e o governo sobre garantias eleitorais, e as autoridades fixam as eleições para 20 de maio.

A MUD decide boicotá-las acrescentando que são uma “fraude”. O opositor Henri Falcón, dissidente do chavismo, se afasta e lança a sua candidatura.

Os Estados Unidos, vários países da América Latina e a União Europeia desconhecem as eleições.

Maduro é reeleito com 68% dos votos e a maior abstenção em presidenciais (52%) na história democrática venezuelana.

Enquanto isso, a vital produção petroleira cai aos níveis mais baixos em três décadas (1,4 milhão de barris por dia).

Em 4 de agosto, o presidente denuncia uma tentativa de magnicídio com dois drones carregados com explosivos, que explodiram perto de onde presidia uma parada militar.

Maduro culpa o deputado opositor Julio Borges, o então presidente colombiano Juan Manuel Santos e os Estados Unidos. Vinte e cinco pessoas são detidas, entre elas o legislador Juan Requesens e dois generais.