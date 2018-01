Os passaportes mais poderosos do mundo em 2018

São Paulo – Para muitas pessoas, o passaporte abre a portas do mundo, mas para outras pode ser um empecilho ao sonho de viajar.

Todos os anos, a consultoria Henley & Partners divulga o seu Índice de Restrições de Vistos (“Visa Restrictions Index”), que lista os países cujos passaportes dão acesso a mais destinos sem necessidade do visto.

A Alemanha ocupa o 1º lugar do ranking global pelo quinto ano consecutivo, com seus cidadãos desfrutando de acesso sem visto a 177 países no total, em relação a 176 países em 2017.

Pelo segundo ano consecutivo, o Paquistão, a Síria, o Iraque e o Afeganistão ocupam as piores posições no índice, incapazes de acessar mais de 30 países sem a necessidade de visto.

O passaporte do Brasil empata com o da Argentina, dando acesso a 158 países, na 18ª colocação. Confira a seguir os passaportes mais poderosos, que ocupam as 20 primeiras colocações do ranking.

1. Acesso a 177 países

Passaportes de: Reino Unido

2. Acesso a 176 países

Passaportes de: Singapura

3. Acesso a 175 países

Passaportes de: Dinamarca; Finlândia; França; Itália; Japão; Noruega; Suécia e Reino Unido



4. Acesso a 174 países

Passaportes de: Áustria; Bélgica; Luxemburgo; Holanda; Espanha e Suíça

5. Acesso a 173 países

Passaportes de: Irlanda; Portugal; Coreia do Sul e Estados Unidos

6. Acesso a 172 países

Passaporte de: Canadá

7. Acesso a 171 países

Passaportes de: Austrália; Grécia e Nova Zelândia

8. Acesso a 170 países

Passaportes de: República Tcheca e Islândia

9. Acesso a 169 países

Passaportes de: Malta

10. Acesso a 168 países

Passaportes de: Húngria

11. Acesso a 167 países

Passaportes de: Liechtenstein; Eslováquia e Eslovênia

12. Acesso a 166 países

Passaportes de: Letônia; Lituânia e Malásia

13. Acesso a 165 países

Passaportes de: Estônia

14. Acesso a: 163 países

Passaporte de: Polônia

15. Acesso a 162 países

Passaporte de: Mônaco

16. Acesso a 161 países

Passaporte de: Chile

17. Acesso a 159 países

Passaporte de: Chipre

18. Acesso a 158 países

Passaportes de: Argentina e Brasil



19. Acesso a 157 países

Passaportes de: Andorra e San Marino

20. Acesso a 156 países

Passaporte de: Romênia