Os países que mais temem ataques terroristas em 2018

São Paulo – Os britânicos são os mais preocupados com um ataque terrorista em seu território em 2018. Ao menos 6 em cada 10 pessoas acreditam que uma investida violenta pode ocorrer este ano no Reino Unido, segundo uma pesquisa do instituto Ipsos Mori.

Entre os 28 países pesquisados, a China é um dos que menos temem sofrer um ataque dessa natureza, com apenas 15% da população manifestando alguma preocupação. Já no Brasil, ao menos duas em cada 10 pessoas acreditam que o país pode ser vítima de um ataque terrorista.

Apesar das preocupações generalizadas sobre terror e guerra, as pessoas na maioria dos países estão muito otimistas de que suas vidas pessoais vão melhorar ao longo do novo ano.

Setenta e seis por cento de todos os entrevistados concordaram com a frase: “Estou otimista de que 2018 será um ano melhor para mim do que 2017”.

A pesquisa da Ipsos entrevistou 21.500 adultos com idade inferior a 64 anos no final do ano passado.

Veja abaixo os países que mais temem um ataque terrorista em seu território: