Os melhores aeroportos do mundo em 2019

Os aeroportos da Ásia continuam proporcionando a melhor experiência aos passageiros. Pelo sétimo ano consecutivo, Changi, em Singapura, foi considerado o melhor aeroporto do planeta, de acordo com o ranking elaborado pela Skytrax, pesquisa realizada anualmente desde 1999.

Em seguida vêm Haneda, em Tóquio (Japão); Incheon, em Seul (Coreia do Sul); Hamad, em Doha (Qatar); e Hong Kong. O aeroporto de Munique (Alemanha) está na sétima posição no ranking mundial e é o melhor da Europa, logo à frente do Heathrow, em Londres (Reino Unido).

Abaixo, veja o ranking dos melhores aeroportos do mundo:

Aeroporto Changi de Singapura

Singapura, Singapura Aeroporto de Haneda (Aeroporto Internacional de Tóquio)

Tóquio, Japão Aeroporto Internacional de Incheon

Incheon, Coreia do Sul Aeroporto Internacional de Hamad

Doha, Qatar Aeroporto Internacional de Hong Kong

Hong Kong Aeroporto Internacional Chūbu Centrair

Nagoya, Japão Aeroporto de Munique-Franz Josef Strauss

Munique, Alemanha Aeroporto de Londres Heathrow

Londres, Reino Unido Aeroporto Internacional de Tóquio-Narita

Narita, Japão Aeroporto de Zurique

Kloten, Suíça

Changi recebeu um número recorde de 65,6 milhões de passageiros no ano passado e está expandindo sua capacidade para atender à maior demanda por viagens aéreas. Estão em construção por lá um quinto terminal, uma terceira pista de voo e um local para compras, restaurantes e diversão chamado Jewel.

A Ásia também dominou o ranking da Skytrax em outras categorias. Haneda foi considerado o aeroporto mais limpo do mundo e Changi também foi campeão em lazer e hotelaria, com o Crowne Plaza.

Estados Unidos

Os EUA estão notavelmente ausentes entre os 10 melhores aeroportos na visão dos passageiros.

Na América do Norte, Vancouver lidera, mesmo na 17ª posição geral. O melhor aeroporto dos EUA fica em Denver, na 32ª colocação. O JFK, de Nova York, caiu cinco posições no último levantamento para 74ª.