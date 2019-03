Os massacres em escolas que chocaram o mundo na última década

Da Redação, com agências internacionais

São Paulo — Um tiroteio em massa aconteceu na manhã desta quarta-feira, 13 de março, na cidade de Suzano, Grande São Paulo. Segundo informações preliminares, dois adolescentes encapuzados invadiram as premissas da Escola Estadual Raul Brasil e efetuaram disparos contra várias pessoas.

Até o momento, autoridades registraram ao menos dez mortes em decorrência dos tiros e também há feridos. Os atiradores, disse a polícia, cometeram suicídio após a ação.

Apesar de chocantes, massacres em escolas são notícias frequentes no noticiário global, acontecem por meio de disparos com armas de fogo e até mesmo incêndios intencionais. Além disso, esse tipo de crime faz vítimas de todas as idades, crianças, adolescentes e adultos.

Abaixo, EXAME compilou alguns desses massacres realizados em escolas e que chocaram o mundo na última década, ordenados de acordo com o número de mortos.

Massacre na escola militar de Peshawar (Paquistão)

Data: 16 de dezembro de 2017

Número de vítimas: 151 mortos

Autor: mortos

O ataque à escola militar paquistanesa foi realizado por nove militantes do grupo terrorista Talibã. Os atiradores foram de sala em sala com o objetivo de fazer o maior número de vítimas possível. Se mataram logo após a ação.

Escola Sandy Hook (Estados Unidos)

Data: 14 de dezembro de 2012

Número de vítimas: 27 mortos

Autor: morto

O americano Adam Lanza invadiu uma escola infantil portanto um rifle de assalto AR-15 e duas pistolas após matar a própria mãe em sua casa. Ele atirou mais de 150 vezes, matando vinte crianças com idades entre seis e sete anos, além de seis mulheres que trabalhavam no local. Lanza, na época com 20 anos, cometeu suicídio em seguida.

Escola Marjory Stoneman Douglas, Parkland (Estados Unidos)

Data: 14 de Fevereiro de 2018

Número de vítimas: 17 mortos

Autor: preso

O americano Nikolas Cruz, na época com 19 anos, foi o responsável por esse tiroteio em massa nos Estados Unidos. Durante o ataque, matou 17 pessoas, entre alunos e funcionários, e feriu outras várias. Ele conduziu a ação com um rifle AR-15, vestia uma capa preta e portava consigo muita munição. O atirador está preso.

Tiroteio em massa na Escola de Winnenden (Alemanha)

Data: 11 de março de 2009

Número de vítimas: 15 mortos

Autor: morto

O ataque em território alemão foi conduzido por um adolescente de 17 anos, Tim Kretschmer, que tirou a própria vida depois de matar 15 pessoas. Ele teria avisado pela internet que cometeria o crime, mas não fora levado à sério por pessoas que leram o recado.

Massacre em Realengo (Brasil)

Data: 7 de abril de 2011

Número de vítimas: 12 mortos

Autor: morto

A Escola Municipal Tasso de Silveira, em Realengo (Rio de Janeiro), também foi palco de um massacre chocante em 2011. Na ocasião, o ex-aluno Wellington Menezes de Oliveira, matou 12 adolescentes e atirou mais de 60 vezes.

Fogo em Janaúba (Brasil)

Data: 5/10/2017

Número de vítimas: 12

Autor: morto

O ataque em uma creche na cidade de Janaúba, em Minas Gerais, aconteceu em 2017 e foi de autoria de Damião dos Santos, vigia. Ele ateou fogo no local, matando 12 pessoas, entre crianças e professoras, e também incendiou o próprio corpo, morrendo em decorrência dos ferimentos.

Ataque em Santa Fé (Estados Unidos)

Data: 18 de maio de 2018

Número de vítimas: 10 mortos

Autor: preso

Dimitrios Pagourtzis, de 17 anos, era ex-integrante do time de futebol da escola e alegava sofrer bullying de colegas na escola Santa Fé, no Texas. Em 18 de maio de 2018, portando armas de fogo legalmente adquiridas por seu pai, ele invadiu o local e matou dez pessoas, nove alunos e um professor.