Os americanos estão menos patrióticos. E a culpa pode ser de Trump

Menos da metade dos adultos americanos — um total estimado em 47 por cento — está “extremamente orgulhosa” de ser americana neste ano, segundo pesquisa da Gallup divulgada antes do feriado de 4 de julho.

“A antipatia dos grupos de esquerda por Donald Trump e a crença deles de que outros países desaprovam o presidente provavelmente contribuam para o declínio do patriotismo deles e em particular para as quedas agudas dos últimos 12 meses”, afirmou a Gallup.

“Os declínios começaram antes da eleição de Trump” e “aceleraram nos últimos 12 meses”, acrescentou o instituto de pesquisas. Essa é a primeira queda para menos de 50 por cento desde que a Gallup começou a fazer a consulta, 17 anos atrás.

A mudança de opinião é mais evidente entre jovens adultos, formados na universidade, não-brancos e mulheres, segundo a Gallup. A diferença entre republicanos e democratas em termos de orgulho extremo aumentou de 15 pontos percentuais em 2013 para 42 pontos percentuais na atualidade porque os democratas têm uma visão mais sombria. A categoria “extremamente orgulhosa” teve um pico de 70 por cento quando o republicano George W. Bush estava na Casa Branca.

A Gallup também afirmou: “O orgulho nacional é apenas uma parte de um número crescente de questões — incluindo opiniões sobre armas, sindicatos e meio ambiente — em que a lealdade ao partido está levando democratas e republicanos a adotarem visões divergentes. Essas mudanças estão tornando a base de cada partido mais homogênea, mas cada vez mais diferente uma da outra.”

Os resultados dessa pesquisa da Gallup são baseados em entrevistas por telefone realizadas de 1º a 13 de junho de 2018 com uma amostra aleatória de 1.520 adultos de 18 anos ou mais dos 50 estados americanos e do Distrito de Columbia.