Ortega expulsa missão da ONU da Nicarágua

Manágua – O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, expulsou nesta sexta-feira do país uma missão do escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) depois de esta ter denunciado em um relatório o “alto grau de repressão” dos protestos contra o Governo.

Assim anunciou nesta sexta-feira o Centro Nicaraguense de Direitos Humanos (CENIDH), cuja presidente, Vilma Núñez, rotulou de “inédita” a decisão do Governo de Ortega, que enfrenta desde abril passado uma onda de protestos que já deixaram centenas de mortos.

A missão da ACNUDH chegou à Nicarágua em junho passado para conhecer a crise sociopolítica que segundo o relatório que emitiu na quarta-feira passada em Genebra deixou “mais de 300 mortos e 2.000 feridos”, e por enquanto nenhum de seus integrantes se referiu à expulsão ordenada por Ortega.