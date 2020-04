Origem do vírus: chineses rebatem acusações e Trump intensifica crítica

O laboratório chinês apontado como possível fonte do novo coronavírus afirmou que isto é “impossível” e descartou qualquer responsabilidade após as dúvidas mencionadas por países ocidentais, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensifica as advertências contra a China pela pandemia de covid-19, que provocou mais de 160.000 mortes no mundo.

O diretor do laboratório de segurança máxima da cidade chinesa de Wuhan, acusado por parte da imprensa americana de ser a fonte do novo coronavírus, negou categoricamente as acusações.

“É impossível que este vírus venha de nós”, afirmou em uma entrevista à imprensa estatal Yuan Zhiming.

Situado entre as colinas que cercam a cidade de Wuhan, onde surgiu o novo coronavírus, este laboratório de biotecnologia chinês se tornou o centro de uma controvérsia mundial.

Cientistas chineses afirmam que o vírus provavelmente foi transmitido de um animal para os humanos em um mercado que vendia animais vivos em Wuhan. Mas a existência do laboratório alimenta as especulações de que o vírus saiu deste local.

De acordo com o jornal Washington Post, a embaixada dos Estados Unidos em Pequim, após várias visitas de funcionários ao instituto, alertou o governo americano em 2018 sobre as medidas de segurança aparentemente insuficientes em um laboratório que estudava os coronavírus procedentes de morcegos.

Horas antes do desmentido, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a China e advertiu que o país poderia enfrentar “consequências se foi intencionalmente responsável” pela propagação do vírus, detectado em dezembro em Wuhan.

Neste domingo, a Austrália pediu uma investigação independente da resposta mundial à pandemia de covid-19, incluindo a gestão da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a crise.

A ministra australiana das Relações Exteriores, Marise Payne, disse que seu país insistirá em uma investigação que envolva a resposta da China ao surto de covid-19.

“Precisamos que uma investigação independente identifique tudo o que precisamos saber sobre a gênese do vírus, os enfoques de sua gestão e que estabeleça a transparência com qual as informações foram compartilhadas”, afirmou.

Balanço

De acordo com o balanço estabelecido este domingo pela AFP, com base em dados de fontes oficiais, a pandemia do novo coronavírus provocou a morte de 160.685 pessoas pessoas no mundo e deixou 2.334.130 infectados.

A Europa, com mais de 101.000 mortos e mais de 1.151.000 casos registrados, é o continente mais afetado.

Estados Unidos aparecem em primeiro lugar na lista de países mais afetados, com 39.090 mortos, seguido por Itália (23.227), Espanha (20.453), França (19.323) e Reino Unido (15.464).

Na América Latina, a pandemia já provocou 4.915 mortes e 98.202 casos positivos.