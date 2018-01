Oprah diz que não se interessa em concorrer à Presidência dos EUA

Washington – A apresentadora de TV Oprah Winfrey não tem interesse em se candidatar à Presidência dos Estados Unidos em 2020, disse em entrevista à revista InStyle publicada nesta quinta-feira, após semanas de especulação e pedidos para que concorresse na sequência de seu discurso durante a premiação do Globo de Ouro.

“Não é algo que me interessa… Eu encontrei com uma pessoa no outro dia que disse que me ajudaria com a campanha. Isso não é para mim”, disse a apresentadora.

Oprah, que é conhecida por milhões apenas pelo primeiro nome, alcançou a fama como apresentadora de um programa de entrevistas, que usou para construir um império midiático que vai da publicação de revistas à produção de filmes e conteúdo televisivo.

Nascida em uma família pobre, Oprah é hoje umas das mulheres mais ricas do mundo.

Anteriormente, o companheiro de Oprah, Stedman Graham, disse ao Los Angeles Times que a apresentadora iria concorrer à Presidência e Trump afirmou que iria derrotá-la em uma possível disputa em 2020.