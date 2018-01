Oprah “analisa ativamente” concorrer à Presidência dos EUA

Washington – A estrela da televisão americana Oprah Winfrey está “analisando ativamente” apresentar sua candidatura presidencial para as eleições de 2020, um dia após seu comentado discurso no Globo de Ouro, informou nesta segunda-feira a imprensa local.

A rede “CNN”, que entrevista fontes próximas à apresentadora, assegurou que Oprah está “analisando de maneira ativa” lançar sua candidatura pelo Partido Democrata; enquanto Stedman Graham, o companheiro da apresentadora, disse ao jornal “Los Angeles Times” que isso “corresponde às pessoas”, mas que ela estaria disposta.

Os rumores dispararam após o emotivo discurso que Oprah ofereceu na entrega dos Globos de Ouro, quando denunciou o assédio sexual às mulheres no marco da onda de denúncias em Hollywood contra poderosas e influentes figuras, como o produtor Harvey Weinstein.

No entanto, as palavras de Oprah, de 63 anos, tiveram ressonância além do âmbito cinematográfico e seu comentário foi interpretado como uma clara declaração de intenções políticas.

“Um novo dia surge no horizonte”, assegurou Oprah em seu discurso de agradecimento após receber o prêmio honorífico Cecil B. DeMille.

Após o discurso, a atriz Meryl Streep afirmou que Oprah tinha lançado “um míssil” durante a festa. “Quero que ela concorra à presidência (…) Não acredito que ela tivesse intenção. Mas agora não tem opção”, disse a atriz.

A estrela e empresária é uma das figuras mais influentes da televisão nos EUA graças ao seu programa “The Oprah Winfrey Show”, em ficou no ar entre 1986 e 2011.

Com uma fortuna estimada em cerca de US$ 3 bilhões, Oprah foi uma das principais doadoras de fundos em apoio à campanha presidencial do democrata Barack Obama entre 2006 e 2008, o primeiro presidente afro-americano da história dos EUA.

As primárias democratas para escolher o candidato presidencial para 2020 começarão após as eleições legislativas de novembro deste ano.

No lado republicano, por sua vez, estará o atual presidente Donald Trump, que já apontou a intenção de buscar a reeleição para um segundo mandato.