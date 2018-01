Opositor de Maduro é eleito presidente do parlamento na Venezuela

Caracas – O deputador opositor Omar Barboza foi escolhido nesta sexta-feira como novo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela para 2018, controlado pela maioria antichavista, para substituir o também opositor Julio Borges.

Membro da diretoria executiva do partido Um Novo Tempo (UNT), Barboza comandará o terceiro ano dos cinco que compõem a atual legislatura, órgão que atualmente perdeu parte de suas funções para a Assembleia Nacional Constituinte, formada apenas por governistas.

Na sessão que não contou com a participação dos 55 deputados do chavismo, o deputado Juan Guaidó, porta-voz da bancada governista e membro do Partido Vontade Popular (VP), foi encarregado de apresentar a proposta da nova diretoria.

A nova direção da Assembleia Nacional também terá o desafio de enfrentar a declaração de desacato ao Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), que tirou parcialmente os poderes do Legislativo.

Com a nomeação de Barboza, a oposição cumpre assim o acordo de promover uma rotação na presidência do parlamento entre os partidos com mais peso na coalizão Mesa da Unidade Democrática (MUD).