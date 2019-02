Oposição síria realizará negociações de paz em Astana

Astana – A oposição síria realizará negociações de paz na próxima semana na capital do Cazaquistão, segundo disse nesta quinta-feira o ministro das Relações Exteriores cazaque, Erlan Idrissov.

“Espera-se que as negociações da oposição síria aconteçam em Astana na próxima semana”, informou o Ministério das Relações Exteriores do Cazaquistão, através da rede social Twitter, citando declarações do ministro Idrissov no Oitavo Fórum Econômico de Astana, realizado hoje e amanhã na capital cazaque.

Sete ativistas da oposição síria pediram formalmente ao presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, que intermediasse as futuras conversas de paz.

Astana expressou sua disposição para a mediação e Idrissov convidou representantes sírios para conversas informais preliminares.