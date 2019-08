Operário da Tóquio 2020 é encontrado morto e causa pode ter sido insolação

Tóquio — Um operário que trabalhava do lado de fora de uma obra da Olimpíada de Tóquio morreu na quinta-feira depois de ser encontrado inconsciente, disseram organizadores nesta sexta-feira, e a mídia disse que se suspeita de uma insolação, já que a capital japonesa enfrenta uma onda letal de calor.

As temperaturas elevadas mataram ao menos 57 pessoas em todo o Japão desde o final de julho, um ano antes de Tóquio sediar os Jogos de 2020, ressaltando a possível ameaça à saúde de atletas e torcedores, um dos maiores desafios dos planejadores olímpicos.

O operário de 50 anos que estava estendendo cabos do lado de fora do centro de exposições Big Sight, que está sendo reformado para servir como centro de mídia da Tóquio 2020, foi encontrado desmaiado no chão na tarde de quinta-feira e levado a um hospital, onde sua morte foi confirmada, disseram os organizadores da Tóquio 2020 em um comunicado.

“Embora a esta altura a causa precisa de sua morte continue desconhecida, a polícia local confirmou que não é necessário realizar uma investigação criminal”, disseram os organizadores à Reuters por e-mail.

Segundo citação da emissora nacional NHK, a polícia disse que as condições no canteiro de obras indicam que uma insolação pode ser a causa, mas a própria polícia não quis confirmar o relato à Reuters. As temperaturas chegaram a 35,5 graus Celsius em Tóquio na quinta-feira.

As temperaturas da cidade têm ficado acima dos 31ºC desde 24 de julho, exatamente um ano antes do início dos Jogos, e em agosto o calor está alcançando médias diárias de 34,8ºC. Além dos 57 mortos entre 29 de julho e 4 de agosto, 18.347 pessoas foram hospitalizadas.