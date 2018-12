ONU realiza operação de ajuda humanitária para 650 mil sírios

A ONU anunciou neste domingo (9) o início de uma operação para entregar ajuda humanitária a 650.000 sírios através do posto fronteiriço de Jaber (chamado Nasib do lado sírio), entre a Jordânia e a Síria.

Ao todo, “369 caminhões que transportam 11.200 toneladas de ajuda humanitária para 650.000 pessoas” se mobilizaram no âmbito desta operação, que duraria “quatro semanas”, indicou em um comunicado do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), com sede em Amã.

Essas ajudas “excepcionais”, distribuídas em colaboração com “outras seis agências da ONU e uma ONG”, representam o equivalente a “um mês de mantimentos” para a população que está sendo atendida, segundo indicou a mesma fonte.

Além de alimentos, os beneficiários dessas ajudas receberão “água, cuidados médicos e outros serviços sanitários”, afirmou a oficina da OCHA na Jordânia.

“Esta operação logística de envergadura prevê aliviar o sofrimento do povo sírio”, afirmou o coordenador da ONU em assuntos humanitários na Jordânia, Anders Pedersen, citado no comunicado.