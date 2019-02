ONU prevê 1,1 milhão de refugiados sírios em meados de 2013

Nações Unidas – A ONU previu nesta quarta-feira que o número de refugiados sírios nos países vizinhos dobrará para 1,1 milhão em junho do ano que vem, se a guerra naquele país não acabar.

Atualmente há mais de 540 mil refugiados registrados no Iraque, Jordânia, Líbano, Turquia e Egito, de acordo com o último relatório do Escritório para Coordenação de Questões Humanitárias da ONU (OCHA) na Síria.

O número aumentou em mais de 140 mil em seis semanas. “Os sírios continuam a cruzar as fronteiras para buscar segurança,” disse OCHA.

O alto comissário da ONU para refugiados “estima que, se a luta na Síria continuar, o número de refugiados pode alcançar 1,1 milhão em junho de 2013,” acrescenta o relatório.

Grupos de ajuda disseram que milhares de sírios fugiram nos 21 meses de conflito sem registro nas agências da ONU.

A ONU pediu 1 bilhão de dólares para financiar as operações de refugiados até junho.