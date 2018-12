ONU pede US$738 milhões para crise de refugiados da Venezuela

Genebra – A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu nesta terça-feira 738 milhões de dólares para ajudar países vizinhos a lidar com o influxo de milhões de imigrantes e refugiados venezuelanos em 2019, a primeira vez em que a crise no país sul-americano foi incluída no apelo global da entidade por financiamento para ajuda humanitária.

“Existe uma crise para a qual pela primeira vez nós temos um plano de resposta, que é ajudar os países vizinhos da Venezuela a lidar com as consequência do grande número de venezuelanos deixando o país”, disse o coordenador de ajuda emergencial da ONU, Mark Lowcock, em entrevista em Genebra para apresentar o apelo total de 21,9 bilhões de dólares para o próximo ano.