ONU enviará novo comboio de ajuda humanitária a Ghouta

Genebra – A Organização das Nações Unidas (ONU) disse estar planejando enviar outro comboio de ajuda humanitária à sitiada região síria de Ghouta Oriental na quinta-feira, depois que 14 de 46 veículos não conseguiram descarregar totalmente os suprimentos devido a bombardeios na cidade de Douma.

“Após quase nove horas, a decisão de sair foi tomada por razões de segurança e para evitar comprometer a segurança dos times humanitários no local”, disse Jens Laerke, do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, em coletiva de imprensa nesta terça-feira.

Viver debaixo da terra se tornou regra no enclave controlado por rebeldes habitado por cerca de 400 mil pessoas, com algumas famílias vivendo em porões pelo último mês, alguns abrigando até 200 pessoas, disse Christophe Boulierac, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Ao menos mil crianças foram mortas na Síria somente este ano, disse.