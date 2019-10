ONU enviará missão ao Chile para investigar violações de direitos humanos

Genebra — A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, anunciou nesta quinta-feira o envio de uma missão de verificação ao Chile para investigar as possíveis violações às liberdades fundamentais durante os recentes protestos no país.

“Após monitorar a crise desde o começo, decidi enviar uma missão de verificação para examinar as denúncias de violações aos direitos humanos no Chile”, declarou a ex-presidente chilena no Twitter.

“Parlamentares e o governo manifestaram interesse em receber uma missão (do Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos)”, acrescentou a alta comissária, que na segunda-feira pediu diálogo entre o governo do Chile e a sociedade civil para “acalmar a situação”.